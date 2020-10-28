Акционеры «Восточного» заключили мировое соглашение

Фонд Baring Vostok и компания Артема Аветисяна подписали мировое соглашение о разрешении конфликта вокруг банка «Восточный» и отзыве всех исков. Сделка при этом не касается уголовного дела Майкла Калви и его коллег, отмечает Forbes.

Акционеры банка «Восточный» «МК Финвижн» и «Эвизон» подписали мировое соглашение «в интересах банка, его клиентов, вкладчиков и кредиторов», сообщается в совместном заявлении сторон. Соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Соглашение урегулирует все юридические споры между акционерами, но не коснется уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный», подчеркивается в сообщении. Акционеры указали, что корпоративный спор и уголовное дело — это «не связанные процессы», и они «решительно отрицают и опровергают» информацию об их «якобы связанности».

Ранее «Восточный» сообщил, что договорился с Первым коллекторским бюро, принадлежащим Baring Vostok, о возмещении ущерба на 2,5 млрд руб. Именно эта сумма вменяется фигурантам уголовного дела Baring Vostok, в том числе основателю фонда Майклу Калви. Генпрокуратура сегодня утвердила обвинительное заключение по проведенному расследованию о растрате в особо крупном размере.