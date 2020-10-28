Врачам приказали согласовывать все комментарии по COVID-19 с Минздравом

Министерство здравоохранения запретило руководителям и специалистам подведомственных учреждений давать комментарии по поводу коронавируса. Любые комментарии следует согласовывать с пресс-службой министерства, передает РБК со ссылкой на документ.«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений подведомственных Минздраву и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — говорится в документе, подписанном министром Михаилом Мурашко.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что речь идет только о федеральных учреждениях, подведомственных Минздраву РФ. Областные больницы подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения, которые структурно относятся к правительству региона. Таким образом, они не подпадают под действие постановления.