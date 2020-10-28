В России пройдут акции солидарности с выступающими против запрета абортов в Польше

Вечером 28 октября у зданий посольств Польши в Москве и Петербурге активисты организаций «СоцФем Альтернатива» и «Дочери Сиф» проведут одиночные пикеты в поддержку жителей Польши, которые выступают против принятого в стране закона о запрете абортов.

«В Польше продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. Наша организация четко определяет, что аборт — это незыблемое право женщины. Государство обязано соблюдать это право и предоставлять бесплатную и качественную процедуру аборта всем женщинам без исключения», — говорится в telegram-канале «СоцФем Альтернатива».

22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Решение было встречено первыми протестами в тот же день — в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек. 26 октября протесты охватили около 150 городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков. По всей стране в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек.

«Решение означает тотальный запрет на аборты, потому что 98% легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода», — говорит глава польской неправительственной организации «Федерация женщин и планирования семьи» Кристина Кацпура. Прервать беременность в Польше разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.