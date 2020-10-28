В Москве продлили режим уделенной работы

Работодатели в Москве должны оставить не менее 30% своих сотрудников на «удаленке» до 29 ноября, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на дистанционный режим работы уже перешли более 1,22 млн человек — «практически все, кто мог и должен был это сделать». Благодаря этому количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, «что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения».

Кроме этого, со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме; до 29 ноября будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы; до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями; до 29 ноября продлевается действие системы чек-ин в ночных клубах и других развлекательных заведениях.