Госдума приняла дефицитный бюджет на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, все три года он будет дефицитным. В 2021 году дефицит бюджета запланирован на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 году — 1,25 трлн руб., в 2023 году — 1,4 трлн руб., передает РБК.

Согласно проекту, инфляция в России вплоть до 2023 года не будет превышать 4%. При этом средний курс доллара, как ожидается, составит в 2021 году — 72,4 руб.; в 2022 году — 73,1 руб.; в 2023 году — 73,8 руб.



Второе чтение закона о бюджете запланировано Госдумой на 24 ноября.