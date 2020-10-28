Более 60 экономистов мира предложили помощь обновленной Белоруссии

Известные экономисты объявили о своей готовности разработать план экономического развития для Белоруссии. Среди них известные белорусские экономисты Алесь Алехнович, Павел Данейко, Дмитрий Крук, а также зарубежные специалисты, такие как Сергей Гуриев, Константин Сонин и другие. Всего «Открытое письмо экономистов» подписал 61 экономист.

«Мы глубоко убеждены, что Беларусь имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей. Мы видим будущее Беларуси среди развитых экономик, в которой каждый человек имеет равные шансы на реализацию своих возможностей, — говорится в письме. — Но для этого необходимо разрешить множество накопленных структурных проблем. Если этого не сделать, Беларусь будет все более отставать по уровню жизни от более развитых соседей и развитого мира в целом, а молодежь будет стремиться уехать за рубеж, чтобы там реализовать свой потенциал».



Авторы обращения отмечают, что политический кризис в стране подрывает и экономическое доверие, что может привести к финансовым катаклизмам и снижению благосостояния граждан: «Чтобы этого не допустить, политический кризис должен быть как можно быстрее разрешен мирным путем. Легитимная власть, эффективные и признаваемые обществом политические институты критически важны для формирования экономического доверия, функционирования здоровой и растущей экономики».



Институциональная основа для решения структурных проблем и достижения устойчивого долгосрочного роста, которую предстоит создать, по мнению экономистов, должна соответствовать следующим принципам и положениям.

1. Адаптация и развитие социальной инфраструктуры — системы образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления — в соответствии с ценностями и запросами белорусского общества



2. Независимость судебной системы от других ветвей власти



3. Изменение роли государства в экономическом развитии.



4. Создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий вне зависимости от формы собственности, размера или отрасли



5. Повышение эффективности управления госпредприятиями



6. Повышение эффективности и обеспечение надежности системы социальной защиты



7. Повышение эффективности и прозрачности рынка труда, защита прав работников



8. Развитие финансового рынка



9. Развитие цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности системы госуправления и экономических отношений



10. Повышение конкурентоспособности и инновационности экономики через развитие предпринимательской инициативы, создание экосистемы развития стартапов и содействие развитию венчурных инвестиций



11. Приоритет макроэкономической и финансовой стабильности при проведении монетарной и фискальной политики