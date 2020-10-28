В Турции возбудили дело против Charlie Hebdo

Расследование в отношении французского журнала Charlie Hebdo, который опубликовал «аморальную» карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начала Генеральная прокуратура страны. В пресс-службе Эрдогана заявили, что Турция примет все дипломатические и юридические меры в ответ на карикатуру.

«Мы решительно осуждаем все провокационные действия и печально известную карикатуру Charlie Hebdo, которая может представлять собой не что иное, как грязное болото «исламофобии», в котором Европа с каждым днем ​​тонет все больше и больше», — говорится в сообщении.

Журнал Charlie Hebdo на фоне обострения отношений Турции и Франции выпустил карикатуру на Эрдогана: на рисунке полураздетый президент сидя в кресле, одной рукой он держит банку с напитком, а другой задирает одежду официантки в хиджабе.

🔴 Erdogan caricaturé par "Charlie Hebdo": la Turquie promet une réponse "judiciaire et diplomatique"https://t.co/hflNOVEdvN pic.twitter.com/b325BpGbNS — BFMTV (@BFMTV) October 28, 2020

Обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне убийства учителя, который на уроке показал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «исламистским терактом» и выступил в защиту светских ценностей. Эрдоган призвал сограждан отказаться от французских товаров и предложил Макрону «проверить свою психику».