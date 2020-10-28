Дегтярев усилил охрану на 800 тысяч рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев усилил охрану, так как «не чувствует себя в безопасности», сообщил он на пресс-конференции по итогам первых ста дней работы в регионе.

«Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану, я ввожу, в соответствии с рекомендациями службы безопасности, меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах государственной власти страны <…> Есть агентурная информация, что поступают угрозы. Мы слишком многих оттащили «от корыта». И многим это не нравится. А служба безопасности работает и будет работать», — цитирует Дегтярева ИА «Хабаровский край сегодня».

«Открытые медиа» со ссылкой на данные госзакупок пишут, что два дополнительных охранника для главы региона обойдутся краевому бюджету почти в 400 тыс. руб. каждый. Победителем конкурса стало управление вневедомственной охраны Росгвардии. По условиям контракта ведомство выделит Дегтяреву двух сотрудников, которые будут охранять его 24 часа в сутки в течение месяца. Они могут использовать служебное оружие и электрошокеры. Также охранники должны будут проверять помещения, где появляется Дегтярев, в поисках отравляющих веществ и взрывных устройств.