Через пять лет уровень жизни в России скатится к туркменскому

Россия продолжит сползать вниз в рейтинге стран по уровню жизни и по итогам года займет 68-е место в мире по ВВП на душу населения, прогнозирует Международный валютный фонд. Об этом пишет Finanz.ru.

В среднем на человека российская экономика сгенерирует $9,97 тыс. валового внутреннего продукта — на 1,6 тыс., или 14% меньше, чем годом ранее. Подушевой ВВП, который считается индикатором средних доходов населения, вернется в России на уровни 2016-17 годов. Общий же объем ВВП в долларовом выражении скатится до отметок 13-летней давности — $1,5 трлн.

К 2025 году Россия потеряет еще две позиции в рейтинге стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю строчку с показателем $12,97 тыс., прогнозирует МВФ. В результате уровень жизни практически сравняется показателем Туркмении ($12,85 тыс.). Сейчас Россия опережает Туркмению почти на 20%, но этот разрыв будет почти полностью ликвидирован в ближайшие 5 лет.

Обогнать Россию, по расчетам МВФ, удастся также Казахстану: в этом году он занимает 74-е место с подушевым ВВП в размере $8,78 тыс., а к 2025 году поднимется на 69-ю строчку с $13,09 тыс.

Сейчас, по расчетам МВФ, Россия в 4,5 раза отстает по уровню жизни от развитых стран, а отставание станет почти пятикратным.