В Барнауле 17 человек будут судить за «антимасочную» акцию в трамвае

17 жителей Барнаула ждет суд за то, что они устроили акцию протеста в трамвае, отказавшись надеть маски.

«26 октября около двух часов было парализовано движение трамваев на пересечении улиц Попова и Взлетной. Группа людей, зайдя в трамвайный вагон, отказалась надеть маски. На место прибыли ревизоры службы по безопасности движения МУП «Гоэлектротранс» г. Барнаула и полицейский наряд, который принял решение отправить вагон с «бунтующими» пассажирами в тупик на станцию «Докучаево», где нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей», — рассказали о случившемся в мэрии.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на полицию, участников акции привлекают по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а одного дополнительно обвинили в неповиновении полиции (ст. 19.3. КоАП РФ).

В ГУ МВД отметили, что пассажиры на просьбу кондуктора надеть маски начали возмущаться, снимать происходящее на смартфоны, вести себя агрессивно и отказались покинуть салон.

В мэрии Барнаула сообщают, что за последние пять дней из-за нарушения масочного режима электротранспорт простоял на линии более 4,5 часа и не довез до места назначения около 3,5 тыс. пассажиров. Из-за простоев по вине «антимасочников» «Горэлектротранс» потерял около 50 тыс. руб.

Обязательный масочный режим в общественном транспорте был введен указом губернатора Алтайского края, а с 28 октября Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок на всей территории России.