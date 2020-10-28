В Белоруссии сожгли отдел ГАИ, где размещались дружинники

Ночью в белорусском городе Мозырь неизвестный бросил коктейль Молотова в окно здания ГАИ.

«В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. Также с наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!», — сообщают в МВД Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения особо злостного хулиганства.

19 октября начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков сообщил, что в стране начали создавать народные дружин в помощь милиции в связи со сложившейся ситуацией и необходимостью обеспечения правопорядка на улицах.

В Белоруссии с августа не утихают протесты из-за фальсификации итогов выборов президента. Демонстрантов жестко задерживают, в этом участвуют и люди в масках без формы какого-либо официального ведомства.