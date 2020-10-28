Банку «Восточный» возместят ущерб по делу Калви

Первое коллекторское бюро, принадлежащее инвестфонду Baring Vostok, выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд рублей, взамен тот откажется от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Майкла Калви. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Восточного».



Это соглашение формально не означает прекращение уголовного дела, пояснил адвокат Калви Тимофей Гриднев, но данные обстоятельства «свидетельствуют о вторжении следственных органов в гражданско-правовые отношения, которые способны быть урегулированы между сторонами на основе переговоров и соглашений, а не путем арестов и привлечения бизнесменов к надуманной уголовной ответственности».



«Мы надеемся, что эти обстоятельства станут поводом, в том числе для надзирающих органов, пересмотреть свое отношение к уголовному делу в отношении Майкла Калви и его коллег и принять решение о его прекращении», — сказал Гриднев.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Его фигурантами стали также топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов. На тот момент Baring Vostok был основным акционером банка «Восточный» и акционером ПКБ.



С заявлением о преступлении обратился Шерзод Юсупов, акционер «Восточного» и деловой партнер Аветисяна. Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату. В октябре 2020 года расследование завершилось: защитники и фигуранты уголовного дела также закончили ознакомление с его материалами и подали следователю финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования.