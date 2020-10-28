Каждой пятой компании нечем платить налоги

В ближайшее время каждая пятая российская компания из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, говорят аналитики Центра стратегических разработок. Проблемы связаны не только со второй волной пандемии коронавируса и ожиданием введения новых строгих ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам, передают «Ведомости» предупреждение экспертов.

Несмотря на оживление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов. Но теперь бизнесу придется вместе с текущими налоговыми платежами вносить оплату за предыдущие периоды.