В Омске начали расследование после того, как скорые привезли пациентов к зданию Минздрава

После того, как вечером 27 октября в Омске две бригады скорой помощи не смогли передать пациентов для госпитализации в стационары и были вынуждены приехать к зданию Минздрава, власти начали расследование.

«ЧП, произошедшее вечером за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, он дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся. Итоги проверки должны быть сегодня.

27 октября около половины десятого вечера две кареты скорой помощи привезли пациентов к зданию Минздрава. Они были вынуждены сделать это, так как их отказались принимать в больницах из-за отсутствия мест. После 40 минут ожидания под окнами ведомства для больных нашли два места в стационаре, при этом одна из пациенток ждала госпитализации более 11 часов. Позже стало известно, что этой ночью проблемы с размещением больных возникли еще минимум у двух скорых, отмечает портал NGS55.