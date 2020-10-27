Андрей Зубов: К белорусским коллегам

Сегодня тиран Лукашенко приказал увольнять студентов и преподавателей, участвующих в протесте, против захвата им власти.

Дорогие друзья, просто делюсь опытом. Не надо бояться поступать по правде, по совести. Вот 1 марта 2014 г. я публично объявил, что стремление Путина аннексировать Крым - тяжкое международное преступление, совершение которого обернется многими бедами для России. За это меня выгнали из МГИМО, я лишился должности профессора. Вы думаете, что я хоть на минуту пожалел об утраченном? Нет. Напротив, я счастлив, что поступил так шесть лет назад и считаю этот поступок одним из лучших в моей жизни. Я много смог сделать после изгнания, и вместо десятков учеников обрел тысячи слушателей.

Уверен, изгнанных по приказу тирана студентов с радостью примут лучшие Университеты мира и самой Белоруссии, когда тиран будет низложен. Преподаватели, изгнанные по его воле, найдут работу уже сейчас, а тем более после освобождения вашей страны.

Те же, кто решатся изгнать студентов и преподавателей, навсегда запятнают себя. Вот им, скорее всего, запретят работать в системе образования, несмотря на все титулы и звания. Они будут особо презираемы, так как имея знания и опыт, согласились холуйствовать перед тираном. Знаю, как стыдно тем, кто изгнал меня. Я давно простил их, но вряд ли они простили себя.

Дорогие белорусские коллеги, будьте мужественны. На вас смотрят сотни тысяч ваших сограждан. Ваше слово очень существенно для них. Вашим поступкам будут следовать как примеру. Будущее Белоруссии в ваших руках.

Тиран пугает вас, потому что страшно ему. Вам страшно быть не должно.

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