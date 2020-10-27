Виталий Шкляров покинул Белоруссию

Политтехнолог Виталий Шкляров уехал из Белоруссии, несмотря на неоконченное следствие.

«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса, — рассказал TUT.BY адвокат Антон Гашинский. — Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — он все еще под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка».

24 октября Александр Лукашенко по телефону обсуждал судьбу Шклярова с государственным секретарем США Майком Помпео, который призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Белоруссии задержанного гражданина США Шклярова.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Его задержали 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить свою мать. Политтехнолога обвинили в «организации беспорядков» в рамках дела Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который сейчас находится под следствием. Почти три месяца Шкляров провел в следственном изоляторе. За это время он перенес коронавирус. 10 октября Шкляров был в числе участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, вскоре он вышел сначала под домашний арест, а затем под подписку о невыезде.

