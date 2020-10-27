Основной финансовой жертвой коронавируса в России стали молодые семьи

Двум третям молодых семей в России во втором квартале 2020 года хватало денег только на покупку еды и одежды. Общая картина для всех российских семей выглядит лучше, но все равно весь свой бюджет на питание и одежду тратит ровно половина домашних хозяйств, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



В апреле — июне доля российских семей, чьи доходы позволяют покупать лишь еду и одежду, увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом с 49,5% до 49,9%. Особенно много респондентов, заявивших о нехватке денег на товары, помимо еды и одежды, оказалось среди молодых семей — 64%. Во втором квартале прошлого доля молодых пар, все деньги которых уходят на еду и одежду, была на треть меньше — 49,7%. Данная категория год назад была более благополучной по сравнению с многодетными, неполными семьями или семьями пенсионеров, однако в пандемический кризис молодые семьи оказались самой пострадавшей социальной группой.

«Во время первой волны пандемии особенно сильно пострадали молодые семьи. Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, среди молодежи высока доля работников сферы услуг, которая понесла наибольший ущерб в связи с карантинными ограничениями и падением массового спроса. При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата достаточно часто под сокращение попадают молодые неопытные специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют достаточные накопления на черный день», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.



Второй наименее финансово благополучной группой во время первой волны COVID-19 стали неработающие пенсионеры — среди них что-либо, кроме еды и одежды, не могли позволить себе 62,4% (годом ранее — 58,8%).

В 46 регионах нет денег на товары, помимо пищи и одежды, у более чем половины российских семей. Особенно велика доля таких домохозяйств в Республике Алтай (75,9%), Курганской области (73,7%), Астраханской области (73%), Ульяновской области (72,8%), Псковской области (71,3%), Орловской области (70,4%), Алтайском крае (68,9%), Тверской области (68,7%), Адыгее (68,6%) и Республике Марий Эл (68,3%).

В двух десятках регионов дела обстоят особенно плохо - пятой части семей хватает денег только на еду, покупать же одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги для таких домохозяйств уже затруднительно. Особенно тяжело приходится жителям Брянской области (в регионе доля семей, которым хватает денег лишь на еду, доходит до 33%), Забайкальского края (32,2%), Саратовской области (31,3%), Томской области (27,2%), Пензенской области (25,6%), Республики Тыва (25%), Башкортостана (24,1%), Ставропольского края (23,6%), Новосибирской области (23,5%) и Кабардино-Балкарии (22,3%).