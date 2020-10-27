Игорь Эйдман: Только бизнес

Макрон осудил убийство учителя, показавшего школьникам антиисламские карикатуры и заявил о законности таких публикаций. Эрдоган, Кадыров, ещё множество политиков и "духовных лидеров" подвергли его жесточайшей критике, переходящей в площадную брань. В исламском мире ширятся призывы к бойкоту Франции.

Си Цзиньпин много лет фактически уничтожает ислам в Синцзяне. Тысячи мусульман за веру брошены в концлагеря, где их унижают и избивают. Да и на воле за ними ведётся тотальная слежка в стиле Оруэлла.

Но против политики Си нет массовых протестов в мусульманском мире. Его не проклинают главы государств, его портреты не жгут на улицах.

Карикатуры важнее, чем жестокие репрессии против единоверцев? Нет, просто на слабого либерального Макрона гавкать просто. А попробуй жестокого диктатора могущественного Китая тронь. С ним лидеры государств предпочитают дружить.

Опять лицемерие и корысть. Религия - ширма, за которой политика и бизнес.

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