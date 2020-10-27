Лукашенко сказал об «излете президентской жизни»

Александр Лукашенко поклялся, что «на излете президентской жизни» он гарантирует, что будет только так, как решит народ. Но отметил, что задача власти «всеми законными средствами» сделать так, «как было до выборов». Об этом он заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — сказал Лукашенко.

На Всебелорусском народном собрании планируется подвести итоги социально-экономического развития страны за последние пять лет. Среди делегатов собрания должны быть «представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней», отметил Лукашенко.

При этом президент заявил, что люди, наконец, оценили, что они могут потерять. И задача власти «всеми законными средствами» сделать так, «как было до выборов».