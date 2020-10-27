Кадыров обвинил Макрона в провокации терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон «становится похож на террориста», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров вслед за муфтием республики, который назвал Макрона «террористом № 1».

«Французские власти поддерживают публикации карикатур на Пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет «свободой слова». Более того, Макрон решил, что изменит их религию и создаст во Франции «просвещенный ислам», — пояснил свою позицию Кадыров. — Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления».

Ранее атакой на Ислам и все мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами, назвал действия президента Франции муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Таким образом он отреагировал на акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в рамках которых на государственных зданиях Монпелье и Тулузы спроецировали карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo.

16 октября в пригороде Парижа 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения убил преподавателя истории Самюэля Пати, который во время урока показал карикатуры на пророка Мухаммеда.