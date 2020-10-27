Алексей Макаркин: Делать выводы о полном провале телевидения было бы преждевременно

Компания Deloitte сообщила, что уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в 2020 году снизился до 23%, что на 5 процентных пунктов ниже уровня 2019 года. Согласно приведенной статистике, меньше всего телевидению доверяют москвичи (20%), жители других городов-миллионников (21%), а также студенты (15%). В то время как наибольший уровень доверия продемонстрировали жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - 28%. Также доверяют ТВ люди в возрасте от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%).

Тенденция очевидна, но делать выводы о полном провале телевидения было бы преждевременно. Современные технологии фрейминга позволяют формировать общественное мнение даже в условиях декларируемого недоверия к источнику информации. Фреймы («рамки») акцентируют внимание на одних элементах сообщения и затушевывают другие. Знаменитый исследователь Грегори Бейтсон сравнивал фрейм с картинной рамой, которая направляет зрительное восприятие, фокусируя внимание на том, что находится внутри ее, и одновременно отвлекая внимание от того, что находится за ее границами.

Поэтому человек может искренне не доверять телевидению, но когда при рассказе о белорусских протестах ему говорят, что оппозицию поддерживают украинские бандеровцы, а бело-красно-белый флаг использовали во время войны белорусские коллаборационисты, у него «включается» эмоциональное неприятие всего, связанного с фашизмом. Александр Лукашенко в этой ситуации выглядит не диктатором, а антифашистом. Вопрос о том, что российские коллаборационисты тогда же использовали цвета нынешнего государственного флага России (о чем коммунисты много говорили в 1990-е годы), в связи с Беларусью не рассматривается.

И если усердный телезритель (а в пандемию интерес к новостям федеральных каналов вырос) и узнает из Интернета альтернативную информацию – о жестоких избиениях оппозиционеров – то у него уже будет готов ответ, что так им и надо. При этом человек останется искренне убежденным в том, что сам дошел до такой мысли, хотя на самом деле его к ней подвели те же телевизионщики, которым он не доверяет.

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