Сенат США утвердил членом Верховного суда протеже Трампа

Сенат США утвердил Эми Кони Барретт в должности судьи Верховного суда 52 голосами «за» при 48 голосах «против». Вскоре после этого Барретт была приведена к присяге.

Барретт — третья судья в девятиместном Верховном суде, выдвинутая на эту должность президентом Дональдом Трампом. С ее приходом идеологический баланс в суде значительно сместится в сторону консервативного большинства, которое составит шесть человек, отмечает «Голос Америки».

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала голосование «нелегитимным», а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что «манипуляции президента с Верховным судом угрожают тем самым ценностям и правам, которые определяют и отличают нашу страну». Ранее демократы говорили, что решение о выборе кандидата на должность судьи должно быть оставлено на усмотрение победителя президентских выборов.

Барретт может потенциально рассматривать споры по поводу выборов с участием Трампа, и неясно, может ли она взять самоотвод, поскольку Трамп назначил ее в состав суда.