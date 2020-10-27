Прокуратура проверит законность указа Собянина о сборе данных работников на «удаленке»

Прокуратура Москвы начала проверку указа мэра Сергея Собянина о сборе данных о работниках, переведенных на удаленный режим работы. «Я рассчитываю, что прокуратура исполнит свою функцию и побудит мэрию исполнять законодательство Российской Федерации», — сказал «Открытым медиа» депутат Мосгордумы Михаил Тимонов Тимонов, который вместе с коллегами просил проверить указ мэрии на соответствие Конституции и Трудовому кодексу.

В соответствии с указом Собянина работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, мэрия также потребовала от них предоставлять номера мобильных телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, переведенных на «удаленку».

Одна из авторов обращения в прокуратуру, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева надеется на отмену пунктов указа мэра с требованием о передаче данных в результате проверки: «Потому что они противоречат закону о персональных данных: ваш номер автомобиля, номер телефона — это персональные данные. У работодателя нет никаких оснований передавать их третьим лицам, а мэрия в данном случае — это третье лицо».