ЕСПЧ коммуницировал 19 жалоб оштрафованных за неуважение к власти россиян

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб россиян, привлеченных к административной ответственности по статье о неуважении к власти. Как сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, среди 17 заявителей покончившая жизнь самоубийством журналистка Ирина Славина, политолог Федор Крашенинников, который стал первым, кого подвергли административному аресту за повторное неуважение к власти и Юрий Картыжев.

Все заявители жалуются на нарушение российскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения). Некоторые также пожаловались на нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).

До 18 января ЕСПЧ предложил сторонам обсудить условия мирового соглашения. Если этого не произойдет, у правительства будет 12 недель для подготовки возражений.

Наказание за неуважение к власти ввели в марте 2019 года. С тех пор суды рассмотрели более 200 таких дел. В 80% случаев оскорбления касаются президента Владимира Путина.