Уровень доверия россиян к телевидению опустился до рекордного уровня

Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет, говорится в исследовании Deloitte. ТВ доверяют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов, пишет «КоммерсантЪ».

Уровень доверия к телевидению как источнику информации в 2020 году снизился среди россиян на 5%. В 2016 году уровень доверия к ТВ составлял 28%, затем он два года держался на уровне 30%, а последние два года снижался. В этом году телевидению меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других миллионников (21%) и студенты (15%). Максимальный уровень доверия зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (28%). Традиционно высокий уровень доверия телевидению также выказывают люди 55–59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%).

Основными источниками информации для россиян оказались новостные и аналитические интернет-ресурсы, а также официальные сайты компаний и госорганов. Но и к ним доверие снизилось — с 42% годом ранее до 39%. При этом с 13 до 16% за год вырос уровень доверия к социальным сетям и блогам.