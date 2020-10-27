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Минздрав направил в Курган специалистов после обращения местных врачей к Путину

27.10.2020

Министерство здравоохранения направило в Курганскую область специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19. Об этом пишет «КоммерсантЪ». Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова перепрофилируют под лечение больных коронавирусом. Также в регион направят дополнительное финансирование на подготовку к приему инфекционных больных.

Накануне стало известно об открытом письме ряда курганских медиков к президенту Владимиру Путину, в котором они сообщили об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в регионе и просили прислать военных медиков. Авторы письма обвинили региональные власти в непринятии должных мер, замалчивании проблемы и существенном занижении статистики. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорилось в письме.

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