Минздрав направил в Курган специалистов после обращения местных врачей к Путину

Накануне стало известно об открытом письме ряда курганских медиков к президенту Владимиру Путину, в котором они сообщили об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в регионе и просили прислать военных медиков. Авторы письма обвинили региональные власти в непринятии должных мер, замалчивании проблемы и существенном занижении статистики. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорилось в письме.