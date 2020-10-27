В Ростовской области уволили руководителей здравоохранения

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская уволилась, должности лишилась и начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая — ранее СМИ сообщали о смерти пациентов местной больницы из-за недостатка кислорода для аппаратов ИВЛ. Как отмечают в пресс-службе региона, министр уволилась по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

Ранее портал 161.ru сообщил со ссылкой на источники, что 13 пациентов городской больницы, госпитализированных из-за коронавируса, умерли из-за нехватки кислорода для аппарата ИВЛ.