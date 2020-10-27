В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек — власти вводят масочный режим

Роспотребнадзор ввел повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Маски нужно надевать всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, передает «Интерфакс».

Ношение масок с 28 октября будет обязательным в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек, говорится в разъяснении Роспотребнадзора.



Кроме того, ведомство рекомендовало запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

За последние сутки в России умерли 320 человек, заразившихся COVID-19. Предыдущий максимум был отмечен 21 октября, когда умерли 317 человек. За последние сутки выявлено 16 550 новых заболевших.