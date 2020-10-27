Муфтий Чечни назвал президента Франции «террористом №1»

Атакой на Ислам и все мусульманское сообщество, способной обернуться новыми человеческими жертвами, назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Таким образом он отреагировал на акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в рамках которых на государственных зданиях Монпелье и Тулузы спроецировали карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo. По словам Межиева, Макрон «дал поручение повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания на территории страны» и «вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора <…> начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам».

«Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире <…> ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдо ценностях мульти либерализма и вседозволенности», — заявил муфтий.

Он обвинил Макрона в том, что тот своими руками разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь, подстрекает мусульман на провокационные действия, «сделав умалишенного профессора «национальным героем».

16 октября в пригороде Парижа 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения убил преподавателя истории Самюэля Пати, который во время урока показал карикатуры на пророка Мухаммеда.