Главное в политике за 23 октября

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный назвал ложью заявление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» о том, что у оппозиционера были ограничения на выезд из страны, и только приказ президента позволил ему вылететь на лечение в Германию: «По сфабрикованному делу об «оскорблении ветерана» у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался. Никто меня не ограничивал. Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Как и любой преступник, он просто заметает следы».

• Выступая на «Валдае», Путин продемонстрировал поразительную некомпетентность, отмечает военный обозреватель Александр Гольц: «Это согражданам можно рассказывать, что в США не было доказано российского вмешательства в выборы. Путину, очевидно, не объяснили, что не было выявлено юридически доказуемой связи этого вмешательства со штабом Трампа. А вмешательство выявлено, названы конкретные исполнители из ГРУ, со званиями и номерами комнат <…> Эксперты сделают однозначный вывод — либо дезинформирован, либо не понимает, что врет информированным людям».

• «Путин больше рассуждает о важности стабилизаторов, на фоне ускорения и хаотизации, разрушения правил. И главный стабилизатор — сильное государство, — комментирует выступление президента политолог Татьяна Становая. — Все эти рассуждения про доверие общества выдают одно — абсолютную убежденность Путина в полной легитимности его режима и проводимой политики. Он рассуждает о государстве, но читается это как рассуждения об исключительности и легитимности его режима, его власти».

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Алексея Навального могли отравить с помощью нанокапсул с «Новичком». Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб, утверждают в совместном расследовании радио «Свобода», Bellingcat, Der Spiegel и The Insider, рассказывая кто и где этим занимается.

США

• Дональд Трамп и Джо Байден встретились на финальных дебатах перед выборами президента США.

• «Трамп вел себя очень дисциплинированно, не только не перебивая Байдена и модераторку, но и постоянно возвращаясь к тем темам, которые, на его взгляд, для него выигрышны, — делится впечатлениями профессор Чикагского университета Константин Сонин. — Байден, как и в прошлый раз, был очень хорош готов — у опытных политиков всегда много заготовок перед дебатами, и при этом был агрессивнее Трампа».

• «Трамп «выиграл» по позиции «экономика», свел вничью — по внешней политике, — отмечает политолог Борис Макаренко. — Но дело в том, что Трампу была нужна разгромная победа, чтобы переломить ход кампании и сократить отставание. Этого не произошло. Результат, близкий к ничейному работает на Байдена — тем больше, чем меньше времени остается до выборов».

• «Для мечтателей-идеалистов, наверняка, предпочтительнее будет Байден, который упирал на американские ценности, говорил красивые слова, а также сулил прекрасное будущее, если станет президентом, хотя основательно плыл, когда Трамп возражал: что же вы с Обамой не сделали этого за 8 лет своей власти? На людей практичного склада, думаю, Трамп произвел большее впечатление. Он говорил о том, что уже им сделано. Хотя, думаю, стоило бы немного больше и о том, что и как собирается делать в будущем», — пишет журналист Михаил Таратута.