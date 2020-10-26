Минпром Белоруссии: предприятия работают, несмотря на определенные волнения

Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Белоруссии, утверждает министр промышленности страны Петр Пархомчик. По его словам, «продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», передает госагентство БЕЛТА.

Министр признал наличие определенных волнений — в обеденный и технические перерывы люди на предприятиях собирались и обсуждали текущую ситуацию.

«Собираются 10, 15, 20 человек, делаются специальные фотографии и сбрасываются в сеть, чтобы сказать, что завод не работает, протестует, не выполняет свои обязательства», — сказал Пархомчик.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее положительно оценила первый день общенациональной забастовки, которую она инициировала. «Сегодня забастовка началась очень активно <…> там и медики, и Парк высоких технологий, и студенты, и даже школьники, учащиеся гимназий. Также присоединились частные бизнесы, малые, средние предприятия. Это невероятный уровень солидарности <…> Сегодняшний день только начало общенациональной забастовки, которая продолжится», — сказала Тихановская она.