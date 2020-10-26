Курганские врачи попросили Путина прислать в регион военных медиков

Врачи Кургана говорят об «огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса» в регионе и просят президента прислать военных медиков. Обращение к Владимиру Путину подписали коллективы больниц, непосредственно занятых борьбой с эпидемией, передает Русская служба «Би-би-си».

Авторы письма обвиняют региональные власти в непринятии должных мер, замалчивании проблемы и существенном занижении статистики. «Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в обращении.

Его авторы указывают на критическую нехватку мест в больницах, а также медицинского персонала, перегрузку скорой и неотложной помощи.

По данным регионального департамента здравоохранения, на 1 октября в Курганской области не хватает более 1000 медиков: есть 554 вакансии врачей и фармацевтов с высшим образованием, 464 — среднего медперсонала.

Курганские врачи считают, что переломить ситуацию могут только присланные военные медики, а также срочное строительство нового инфекционного госпиталя по образцу тех, что уже возведены в 16 других регионах России.