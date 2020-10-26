Жители Чили проголосовали за реформу конституции

В Чили почти 80% избирателей высказались за разработку новой конституции, которая придет на смену действующей, принятой еще во времена диктатуры Аугусто Пиночета. Также участники референдума проголосовали за формирование нового органа Convencion Costitucional (Конституционный конвент) — гражданского собрания, которое разработает проект новой конституции Чили, передает DW. 155 членов конвента планируется избрать свободным и тайным голосованием в апреле 2021 года.

Президент Чили Себастьян Пиньера, согласившийся на проведение референдума после волны массовых протестов, назвал голосование триумфом для чилийцев, любящих демократию, единство и мир.

Замена конституции была одним из требований участников массовых протестов, которые охватили Чили в прошлом году. Выступления сопровождались беспорядками и уличным противостоянием с полицией, по официальным данным, погибли 20 человек.

