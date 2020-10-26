Больше половины врачей заявили об уменьшении заработка в период эпидемии

55% врачей в России отметили сокращение уровня доходов за время пандемии COVID-19. Это показал опрос RNC Pharma и портала «Медвестник».

Доходы 12% врачей резко сократились, у 37% респондентов заработок заметно уменьшился. Общее количество специалистов, которые столкнулись с уменьшением дохода, составило 55%. Причины снижения заработка называются разные, в том числе такие как вынужденный отпуск и увольнение.

Доходы 6% участников исследования увеличились, но, по их словам, непропорционально росту нагрузки. Еще 20% респондентов обратили внимание на то, что на фоне выплаты «ковидных» надбавок, были сокращены другие формы доплат, таким образом, общий уровень дохода в результате пандемии фактически не изменился.

О безусловном росте доходов заявили 12% участников опроса.

В опросе, который проводился с 15 сентября по 21 октября, приняли участие 245 врачей 39 специальностей из 126 городов России.

Весной президент Владимир Путин пообещал ежемесячные надбавки к зарплатам всем медикам, работающим с зараженными COVID-19. Неоднократно медработники жаловались на задержку или отсутствие этих выплат.