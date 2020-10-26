Росреестр скрыл недвижимость руководства Минобороны и ФСБ

Росреестр скрыл из своей информационной системы сведения о недвижимости руководства ФСБ и Минобороны, а также данные о домах премьера Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Собеседник издания, близкий к руководству одного из региональных управлений Росреестра, говорит, что засекречиванием сведений о недвижимости занимаются сотрудники ФСБ, работающие в аппарате Росреестра. Причиной стали расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Кроме недвижимости Мишустина и Сечина Росреестр скрыл информацию о домах министра обороны Сергея Шойгу и его заместителя Руслана Цаликова. Нет информации о главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве и о секретаре Совета безопасности, бывшем директоре ФСБ Николае Патрушеве.