На Сахалине чиновника уволили за использование японской карты

Сотрудника сахалинского агентства по рыболовству уволили «за грубую картографическую ошибку» — на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области он представил презентацию, в которой использовал карту, где Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Чиновник скачал ее с японского сайта.

Слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность. Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования, сообщают в пресс-службе региона. Комиссия признала виновными двух человек — сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству. Последнему объявлен выговор.

«Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — заявил глава Сахалинской области.