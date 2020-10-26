Путин готов отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части России

Президент России Владимир Путин согласился не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729, которые в США называли нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — говорится в заявлении Путина.

Президент России также предложил НАТО проводить проверки уже размещенных ракет в Калининградской области в обмен на аналогичные проверки американских комплексов «Иджис Эшор»: «Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться».

В 2019 году истек договор США и России о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договориться о его продлении не удалось.

