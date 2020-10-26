Андрей Нечаев: Россияне все больше беднеют

Такую оценку привел швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире. Россияне беднели быстрее, чем даже жители Украины или Турции. Склонен скорее согласиться с этой оценкой, чем с официальной цифрой падения в 5% в рублях, хотя с учетом девальвации рубля и оценка банка явно занижена.

Добавлю, что реальные доходы населения падают с 2013 года. Весенний локдаун, безусловно, не прошел бесследно для российского населения. Он наложился на падение доходов, которое длится уже несколько лет, давая накопленный эффект.

Важно и другое. Все эти цифры - среднее по больнице. Есть благосостояние Ротенберга, а есть состояние пенсионера, живущего на пенсию. В среднем они составляют "средний класс", но разрыв между ними по доходам и активам – тысячи процентов. Большая проблема России – одна из самых высоких среди развитых стран дифференциация населения по уровню доходов и благосостояния.

Новое обнищание россиян в том числе объясняется недостаточными мерами поддержки со стороны государства. Единственное денежное пособие, которое дали людям, это выплаты на детей. И они начались с большим опозданием. Многие экономисты, в том числе я, еще в марте это предлагали, а начались выплаты в конце весны. В основном правительство пошло по пути различных льгот и отсрочек - налоговые, ипотечные, кредитные и т.п. каникулы. Но рано или поздно людям придется эти расходы нести. А доходы снижаются. "Каникулы" это временная мера, которая отсрочивает проблему, но не решает ее.

Я не разделяю оптимистичных официальных прогнозов экономического роста на 2021 год. У нас будет стагнация, несмотря на низкую базу. Никаких 3% роста ВВП не будет и в помине. И доходы населения будут в лучшем случае стагнировать - после того, как они в этом году резко упали. К докризисному уровню доходы россиян вернутся не раньше, чем через несколько лет.

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