Михаил Ходорковский: Ковидная волна накрыла Россию

Ковидная волна накрыла Россию. 90% заполненность коек (это если мы в этом верим властям), не успевающие работать патологоанатомы, опаздывающие на часы «скорые»...

Количество заболевших выше, чем весной, смертность, похоже, не ниже - почему нет карантина?

Да в общем понятно - денег нет. Причем так почти во всем мире. Деньги - это эвфемизм. Конечно, не резаной бумаги не хватает - экономики не справляются. Ну не может человечество существовать не работая. Запас прочности вовсе не такой большой, как казалось. Три месяца и все..

Шведы оказались правы (я писал в апреле, что надо присмотреться к их модели - понадобится. Понадобилась).

И не в сокращении числа заболевших дело - переболеет все равно 30% населения, чего не делай.

Суть в том, чтобы вовремя понять, как это поняли сейчас - государство не всесильно, никто за нас наши проблемы не решит.

Мы сами должны найти приемлемый баланс между взаимосвязанными бедностью и смертностью. Сами его соблюдать. Сами защищать наших слабых и сами принимать, что мы не всесильны...

Шведы первые в Европе честно признали - не все зависит от решения государства. Сейчас это понимание стало общим, но вот прямо сказать - политики трусят. А в результате падает доверие общества, которое в такой ситуации остро необходимо.

Что же касается родной страны, так у нас с доверием вообще - жопа.

Одна надежда на фуфломицин...

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