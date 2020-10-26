Власти Белоруссии отрицают факт забастовок на предприятиях

Вопреки сообщениям СМИ и telegram-каналов власти Белоруссии заявляют, что промышленные предприятия работают в штатном режиме.

«На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют. Все предприятия работают в штатном режиме», — заявил «Интерфаксу» помощник министра промышленности Чеслав Шульга.

Между тем, по данным СМИ, на утро 26 октября поступило более сотни сообщений по поводу забастовок. О собраниях рабочих поступала информация с таких предприятии как «ГродноАзот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод .

Шествие рабочих на «Атланте». Они скандируют «Верым, можам, пераможам». pic.twitter.com/qLu1vrfZ2O — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

К забастовке присоединились и студенты.

Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики. pic.twitter.com/CtW5x2gxC9 — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Общенациональную забастовку объявила Светлана Тихановская, так как президент Александр Лукашенко не исполнил условия ультиматума и не покинул свой пост. Накануне акция протеста в Минске закончилась жесткими задержаниями. Милиция применяла резиновые пули и светошумовые гранаты.

Сегодня Тихановская призвала частные компании поддержать рабочих госпредприятий: «Я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день. Ведь забастовка госпредприятий — это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний — проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно. Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении. Поддержите работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны».