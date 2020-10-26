Член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Шпарага покинула страну под угрозой нового ареста

Член Координационного совета Ольга Шпарага уехала из Белоруссии — ранее ее дважды задерживали и осудили по статье об участии в несанкционированном мероприятии.

«Я на свободе и уже в Вильнюсе. [Мне дали] еще 12 суток, прислали на почту постановление к моменту моего выхода. Пришлось срочно и тайно вместе с любимым мужем уехать — это ж может и не закончится вовсе. Дома я в итоге тоже не побывала», — передает слова Шпараги TUT.BY.

Ольгу Шпарагу задерживали на марше 4 октября и отпустили на следующий день до суда. Второй раз ее задержали в Минске 9 октября. За участие в несанкционированном массовом мероприятии она отбыла 15 суток ареста. 24 октября она вышла на свободу.