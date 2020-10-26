91 депутат Госдумы пострадал от коронавируса

91 депутат Госдумы России болеет либо переболел коронавирусом, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии <…> у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Сегодня стало известно, что коронавирусом заразились губернаторы Иркутской и Кемеровской областей Игорь Кобзев и Сергей Цивилев, а также глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса. 219 человек умерли. Всего за время пандемии зафиксировано 1 531 224 случая коронавируса. Умерли 26 269 пациентов.