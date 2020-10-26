Байден назвал главного конкурента и угрозу для США

Россия является страной, которая представляет наибольшую угрозу для США, Китай — основной конкурент Америки, считает кандидат в президенты США Джо Байден.

«Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших союзов — это Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай», — сказал Байден в интервью в интервью CBS.

Это был ответ на уточняющий вопрос ведущей: «Какая страна представляет наибольшую угрозу для Америки?». На первоначальный вопрос «Что является самой большой внешней угрозой, с которой сталкивается Америка?» кандидат от демократов ответил: «Отсутствие нашего авторитета в мире».



«Посмотри, что он [Дональд Трамп] делает. Он обнимает каждого диктатора и тыкает пальцем в глаза всем нашим друзьям. <…>Есть ситуация в Корее, где стало больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран ближе к ядерному оружию — у него достаточно материала, чтобы получить ядерное оружие. Наши союзники по НАТО отступают от нас, потому что они говорят: «Мы не можем рассчитывать на вас».