Главное в политике за 22 октября

ГЛАВНОЕ

• Белорусской оппозиции присудили Премию имени Сахарова за 2020 год в области прав человека.

• «Оппозиция борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты. Они начались в августе после широко распространенных нарушениях на выборах. Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или высланы из страны», — говорится в заявлении Европарламента.

• В штабе Светланы Тихановской отметили, что «награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают общую мирную борьбу».

• Более 400 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с акциями протеста, сообщили в генпрокуратуре страны.

• Об очевидном влиянии извне на ситуацию в Белоруссии заявил прибывший в Минск директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин: «Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть».

• Большой провластный митинг из бюджетников на воскресенье готовят в Минске — ранее Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко: президент должен до 25 октября объявить об уходе, иначе начнется национальная забастовка.

• «События предстоящего воскресенья и начала следующей недели многое прояснят в Белоруссии, и напряженность текущей ситуации стимулирует активность внешних игроков», — констатирует политолог Александр Ивахник.

СИЛОВИКИ

• Владимир Путин уволил первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова — он координировал работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. За отставкой Смирнова в ФСБ может произойти ряд серьезных перестановок.

• Фамилия Смирнова фигурировала в расследовании СМИ о том, как ФСБ крышует российские банки.

СУД

• На четыре года лишения свободы условно осудили депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева — он избрался при поддержке «Умного голосования» Алексея Навального.

• Сторонники оппозиционера считают приговор местью Шереметьеву от мэрии Москвы. «Он был одним из самых ярых критиков мэра Собянина и «Единой России». Этот приговор — политическая месть жуликов, которых он разоблачал», — заявил муниципальный депутат Константин Янкаускас.

• На полгода сократил Мосгорсуд срок заключения актеру Михаилу Ефремову.

• Семь лет колонии для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского запросило обвинение.

• 150 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование Мосгорсуд взыскал в пользу экс-фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева.

В МИРЕ

• Наемники из Сирии участвуют на стороне Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе, утверждает расследовательская группа Conflict Intelligence Team на основе открытых источников.

• Повторные выборы парламента Киргизии перенесли — сначала будет проведена конституционная реформа.

• Это позволит Садыру Жапарову баллотироваться на пост президента на следующих выборах на основе уже новой конституции, пишет политолог Аркадий Дубнов: «Таким образом, мы видим, что игры в конституционную реформу, ставшие модным ресурсом на постсоветском пространстве для продления либо узурпации власти, по-прежнему популярны в Кыргызстане. Но и это еще не все в предлагаемых там конституционных новеллах. Они предусматривают, что президент страны будет также возглавлять правительство, то есть, воспроизводится американская система власти».

ЭПИДЕМИЯ

• Маски позволяют в некоторых случаях почти на 80% снизить угрозу попадания коронавируса в организм, однако не защищают от опасности до конца, показал уникальный эксперимент, проведенный группой вирусологов в Токио.

• В России есть больницы, где есть все, для борьбы с COVID-19, есть больницы, где наличествует кое-что и существуют больницы, где нет ничего, пишет врач Андрей Волна: «Так вот. Москва — пережила и переживет. С потерями, но переживет. Просто потому, что в Москве есть все или почти все. Но, не вся страна — Москва».