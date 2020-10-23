Борис Макаренко: Трамп не нанес поражения Байдену

О вчерашних дебатах Трампа с Байденом:

1. Больше похоже на настоящие дебаты: острый, но в целом корректный обмен мнениями (скорее, ударами), предсказуемый выбор тем выигрышных для себя и уязвимых для оппонента - обоими кандидатами. Менее агрессивное поведение Трампа (выучил урок: агрессия не понравилась даже его сторонникам).

2. Трамп не нанес поражения Байдену на последней очной встрече. По опросу CNN (нет, не надо мне писать, что опрос кривой или предвзятый - уже отвечал на это сто раз, не показывайте свою некомпетентность), 53% зрителей присудили победу Байдену, 39% - Трампу. Это куда меньший отрыв, чем на первых дебатах, среди мужчин цифры близки к ничейным (47:44), Трамп "выиграл" по позиции "экономика", свел вничью - по внешней политике. Но дело в том, что Трампу была нужна разгромная победа, чтобы переломить ход кампании и сократить отставание. Этого не произошло. Результат, близкий к ничейному работает на Байдена - тем больше, чем меньше времени остается до выборов.

3. Тема коррумпированности Байдена и сомнительных бизнес-дел его сына, естественно, поднималась. Очков Байдену она, конечно, не добавляет, но радикального влияния на его рейтинги не оказывает.

До выборов остается 11 дней...

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