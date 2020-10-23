Михаил Таратута о последних дебатах Трампа и Байдена

Прошли последние дебаты, мои первые впечатления. Первое: вопреки опасениям консервативной публики, модератор дебатов, на мой взгляд, не подыгрывала Байдену, задавала одинаково сложные вопросы обоим участникам. Ну, может быть, иногда давала чуть больше времени Байдену для ответного удара. Но, возможно, мне это только показалось. Второе: чтобы ни говорили противники Байдена о его когнитивных проблемах, на мой взгляд, он был в хорошей форме, весьма остро реагировал на нападки Трампа и сам постоянно шел в бой. Трамп же, по сравнению с прошлыми дебатами, в смысле своего поведения был на высоте, практически не перебивал, не хамил, т.е. выглядел вполне достойно. Третье: к сожалению, с ходу трудно проверить фактическую сторону утверждений участников, но это вскоре сделают сторонники каждой из сторон. Но если говорить о самом общем впечатлении, то Байден торговал воздухом, вроде отказа от нефтяной экономики в пользу возобновляемых ресурсов. Трамп же больше стоял на земле, говоря о конкретных реалистичных вещах. С точки зрения восприятия обоих кандидатов публикой, я думаю, что, помимо устоявшихся убеждений, это в большой мере зависит еще и от склада характера. Для мечтателей - идеалистов, наверняка, предпочтительнее будет Байден, который упирал на американские ценности, говорил красивые слова (кстати, штамп на штампе, которые мы слышали от многих других политиков), а также сулил прекрасное будущее, если станет президентом, хотя основательно плыл, когда Трамп возражал: что же вы с Обамой не сделали этого за 8 лет своей власти? На людей практичного склада, думаю, Трамп произвел большее впечатление. Он говорил о том, что уже им сделано. Хотя, думаю, стоило бы немного больше и о том, что и как собирается делать в будущем. По вопросу борьбы с коронавирусом, полагаю, он для многих выглядел не очень убедительно, хотя многое, в чем обвинял его Байден на мое ухо звучало несправедливо. Похоже, что не убедил он публику и в вопросе своих налогов. Байден в свою очередь был крайне неубедителен, защищаясь от обвинений в коррупции. В целом же, я не могу сказать, кто выиграл, а кто проиграл этот раунд. И не думаю, что эти дебаты сыграют в пользу одного или другого кандидата на выборах. Это самое первое, что приходит на ум, после просмотра 1,5 часовых дебатов.

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