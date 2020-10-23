Новая разработка российских ученых: «Новичок» доставляют жертве с помощью нанокапсул

Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб, утверждают в совместном расследовании радио Свобода, Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

Разработки отравляющих веществ семейства «Новичок» продолжаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время. Ведущую роль в этих разработках играет расположенный в Москве научный центр «Сигнал», формально занимающийся экспортным контролем, говорится в расследовании.

Другая ключевая организация — Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал как с директором и учеными «Сигнала», так и с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Институт тесно связан с петербургской Военно-медицинской академией им. Кирова, которую закончил один из «солсберийских отравителей», военный врач Александр Мишкин. Чепур неоднократно звонил как Мишкину, так и его начальнику, генерал-майору Андреею Аверьянову, командиру войсковой части ГРУ №29155.

Журналисты пишут, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки отравляющего вещества «Новичок» в организм: с помощью нанокапсул. Они позволяют отсрочить его действие и «замаскировать». Оба этих фактора проявились при отравлении Алексея Навального, отмечается в расследовании.