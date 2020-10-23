Бизнес пожаловался на систему мониторинга лекарств

Несколько бизнес-объединений аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на сбои в работе системы отслеживания движения маркированных лекарств, из-за которой практически встала вся цепь поставок. Открытое письмо подписали десять руководителей ассоциаций, пишет Forbes.

Из-за неполадок в системе практически парализована работа цепи производства товара, сбои при приеме товара, его отпуске и передаче потребителю «нарастают лавинообразно», говорится в письме. Сейчас склады и карантинные зоны аптек оказались переполнены, многим производителям пришлось остановить поставки, и компании несут существенные издержки, а аптеки не могут выдавать маркированные лекарства пациентам.

К «масштабному нарастанию количества технических сбоев» привело «даже первичное возрастание нагрузки»: на уровне 10% маркированной продукции, отмечают авторы обращения. При этом по закону с 1 октября лекарства должны производиться только с маркировкой.

Маркировка лекарств стала обязательной для всех препаратов. 30 сентября в системе произошел сбой, из-за которого были потеряны данные об уже загруженных в систему препаратах.