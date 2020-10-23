Александр Гольц: Путин демонстрирует поразительную некомпетентность

Удивительное дело, отвечая на вопросы "Валдайского клуба", Путин демонстрирует поразительную некомпетентность. Это согражданам можно рассказывать, что в США не было доказано российского вмешательства в выборы. Путину, очевидно, не объяснили, что не было выявлено юридически доказуемой связи этого вмешательства со штабом Трампа. А вмешательство выявлено, названы конкретные исполнители из ГРУ, со званиями и номерами комнат. Еще хуже про СНВ. Говорил о чем угодно, только не о том, что означает обещанная заморозка ядерных арсеналов. Эксперты сделают однозначный вывод — либо дезинформирован, либо не понимает, что врет информированным людям. Не знаю, что хуже

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