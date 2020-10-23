Татьяна Становая: Нет, товарищи, все наоборот

Нет, товарищи, все наоборот.

Во-первых, Путин не говорит, что общество готово к «к эпохе тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни». Он говорит, что мы “на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни”, рассуждая в контексте пандемии. Это о том, что мир меняется.

Во-вторых, он больше рассуждает о важности стабилизаторов, на фоне ускорения и хаотизации, разрушения правил. И главный стабилизатор - сильное государство. А это консервативный подход - более жесткая субординация, консолидация, управляемость, правила.

В-третьих, все эти рассуждения про доверие общества выдают одно - абсолютную убежденность Путина в полной легитимности его режима и проводимой политики. Он рассуждает о государстве, но читается это как рассуждения об исключительности и легитимности его режима, его власти. Я не хочу тут звучать как оппозиционер. Но логика Путина ставит один очень серьезный вопрос - как быть, когда власть убеждена, что легитимна, а народ хочет выразить недоверие? Как быть, когда уровень доверия в действительности видится властью и народом по-разному? Никак. В этом проблема. Это не вопрос сегодняшнего дня и может не завтрашнего. Но он встанет рано или поздно.

Все сказанное - это про то, как хорошо и правильно устроено в России, а также про то, что это нужно законсервировать и сберечь. Никакой смены власти, никакого альтернативного пути.

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